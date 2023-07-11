Приглашения в НАТО не будет: Столтенберг рассказал, что получит Украина на саммите

Украину продолжат поддерживать в войне с россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Вильнюсе высказался о приглашении Украины в Альянс. По его словам, для того, чтобы его получить, нужно согласие всех стран-членов, а Украина должна выполнить ряд условий, но каких именно — он не уточнил.

Об этом Генсек Альянса заявил во время выступления на саммите. Вместо этого страны-члены НАТО приняли пакет поддержки для Украины.

Как передает корреспондент "Телеграфа" Юлия Забелина, которая сейчас находится в Вильнюсе, собеседники из дипломатических кругов говорят, что приглашая Украину в НАТО сейчас, страны члены по сути, согласились бы с тем, что НАТО тогда уже принимало бы участие в войне, которая непонятно когда завершится. Это, по их мнению, бросало бы тень на способность НАТО.

Так, пакет поддержки предусматривает отмену требований по выполнению плана действий по членству в НАТО (ПДЧ). Кроме того, принята долгосрочная программа военной помощи на 500 млн доллоров в год, чтобы модернизировать украинскую армию и перевести ее полностью на стандарты НАТО. В добавок к этому запускается Совет Украина-НАТО, который будет играть роль платформы в кризисных ситуациях. Первое заседание в таком формате состоится уже завтра, 12 июля, при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Что касается визита президента Украины в Вильнюс, то Йенс Столтенберг анонсировал сегодняшнюю встречу с ним. Ранее Владимир Зеленский анонсировал двусторонние встречи на саммите НАТО.

"Мы встретимся сегодня с ним (Зеленским – ред.). У нас также будет встреча в рамках Совета Украина-НАТО завтра. Я представлю этот пакет из трех элементов для приближения Украины к НАТО", – заявил Столтенберг.

Также Генсек НАТО отметил, что на сегодняшний день главной задачей является прекращение войны исключительно победой Украины над россией. Если же этого не произодйет, то и речи о членстве в НАТО может больше не идти.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент США Джо Байден сделал заявление о членстве Украины в НАТО. Он заявил, что страны, входящие в Альянс, все уже решили.