Не все так просто. У США оцінили перспективи швидкого вступу України до НАТО

У НАТО оцінюють старання України

Україна досягла помітного прогресу в різних реформах, але під час війни її включення до НАТО виглядає малоймовірним.

Таку заяву у коментарі CNN зробила посол США в НАТО Джуліанна Сміт.

За її словами, зараз дуже непросто погодити терміни вступу Києва до Альянсу.

"Навіть самі українці скажуть вам, що їм необхідно проводити подальші реформи. Вони досягли гарного прогресу в різних демократичних реформах і реформах у сфері безпеки, але їм доведеться продовжувати працювати в цьому напрямі", — сказав Сміт.

За її словами, в НАТО оцінюють працю України та тому погодилися спростити процес вступу, усунувши ключову перешкоду для України — вимогу щодо плану дій щодо членства.

Сміт наголосила, що союзники України вже взяли на себе зобов’язання щодо майбутнього цієї країни в Альянсі в НАТО та гарантували їй довгострокову підтримку у протистоянні з росією.

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"Президент росії володимир путін припускав, коли він розпочав цю війну, що він може перечекати нас, що Захід подивиться в інший бік і зрештою втратить інтерес до України. А реальність така, що ми знаходимося на 500-му дні цієї війни, і ніхто нікуди не йде», — сказала вона.

Раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський зробив жорстку заяву щодо саміту НАТО.