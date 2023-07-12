США у середу оголосять гарантії безпеки для України

Заява стане підтримкою України та сигналом для росії

Гарантії безпеки для України будуть оголошені в середу, 12 липня, на заході за участю лідерів G7 та президента Володимира Зеленського після закінчення саміту НАТО.

Як повідомляє CNN, президент США Джо Байден та лідери G7 мають намір зробити "важливу заяву" спільно з президентом України Володимиром Зеленським у Вільнюсі. Йтиметься про посилення військового потенціалу України.

"Сполучені Штати разом із лідерами G7 оголосять про свій намір допомогти Україні побудувати збройні сили, які зможуть захистити себе та стримати майбутню атаку", — заявила старший директор Ради національної безпеки у Європі Аманда Слоут.

Вона додала, що ця заява започаткує процес двосторонніх переговорів з Україною.

За словами Слоут, будуть "довгострокові інвестиції в майбутні сили України", спрямовані на забезпечення України стійкими військовими силами, здатними захищати країну зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Йтиметься також про підтримку економіки України.

Слоут наголосила, що мета заяви буде двоякою: підтримка України та сигнал для росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в НАТО узгодили спільне комюніке щодо України під час дискусій на саміті у Вільнюсі, що відбувається 11-12 липня.