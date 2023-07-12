Гарантії безпеки будуть не лише від НАТО: ЄС готує масштабну програму допомоги Україні
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ЄС хоче виділити на безпеку України мільярди євро
Україна може отримати довгострокові гарантії безпеки не лише від НАТО, а й від Європейського Союзу.
Як повідомляє Politico, журналістам потрапив до рук проєкт документа ЄС, в якому йдеться про плани щодо широкомасштабної підтримки України на багато років.
Документ охоплює великий спектр сфер співробітництва в оборонній сфері, включаючи постійні постачання зброї, продовження навчання українських військових, обмін розвідданими та допомоги в укладанні контрактів між українськими та європейськими компаніями.
При цьому наголошується, що "членство України в ЄС саме по собі буде зобов’язанням у сфері безпеки", проте Євросоюз має забезпечити "довгострокову та передбачувану фінансову підтримку" для відновлення нашої країни.
Зазначається, що документ загалом є перерахуванням тих заходів, які вже вживаються для підтримки України. Проте всі разом вони виділяються своєю широкістю і довговічністю, по суті обіцяючи багатомільярдні інвестиції в найближчі роки.
Як повідомлялося раніше, за підсумками першого дня саміту, країни НАТО оприлюднили комюніке, в якому Україну не запросили до Альянсу, проте позбавили її необхідності отримувати та виконувати план дій щодо членства (ПДЧ).