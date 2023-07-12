Гарантии безопасности будут не только от НАТО: ЕС готовит масштабную программу помощи Украине

ЕС хочет выделить на безопасность Украины миллиарды евро

Украина может получить долгосрочные гарантии безопасности не только от НАТО, но и от Европейского союза.

Как сообщает Politico, журналистам попал в руки проект документа ЕС, в котором идет речь о планах относительно широкомасштабной поддержке Украины на многие годы.

Документ охватывает большой спектр сфер сотрудничества в оборонной сфере, включая в себя постоянные поставки оружия, продолжения обучения украинских военных, обмена разведданными и помощи в заключениях контрактов между украинскими и европейскими компаниями.

При этом отмечается, что "членство Украины в ЕС само по себе будет обязательством в области безопасности", однако Евросоюз должен обеспечить "долгосрочную и предсказуемую финансовую поддержку" для восстановления нашей страны.

Отмечается, что документ в целом является перечислением тех мер, которые уже предпринимаются для поддержки Украины. Однако все вместе, они выделяются своей обширностью и долговечностью, по сути обещая многомиллиардные инвестиции в ближайшие годы.

Как сообщалось ранее, по итогу первого дня саммита, страны НАТО обнародовали коммюнике, в котором Украину не пригласили в Альянс, однако лишили ее необходимости получать и выполнять план действий по членству (ПДЧ).