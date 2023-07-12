США в среду объявят гарантии безопасности для Украины

Заявление станет поддержкой Украины и сигналом для россии

Гарантии безопасности для Украины будут объявлены в среду, 12 июля на мероприятии с участием лидеров G7 и президента Владимира Зеленского после окончания саммита НАТО.

Как сообщает CNN, президент США Джо Байден и лидеры G7 намерены сделать "важное заявление" совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вильнюсе. Речь пойдет об усилении военного потенциала Украины.

"Соединенные Штаты вместе с лидерами G7 объявят о своем намерении помочь Украине построить вооруженные силы, которые смогут защитить себя и сдержать будущую атаку", — заявила старший директор Совета национальной безопасности по Европе Аманда Слоут.

Она добавила, что это заявление положит начало процессу двусторонних переговоров с Украиной.

По словам Слоут, будут "долгосрочные инвестиции в будущие силы Украины", направленные на обеспечение Украины устойчивыми военными силами, способными защищать страну сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем. Речь пойдет также о поддержке экономики Украины.

Слоут подчеркнула, что цель заявления будет двоякой: поддержка Украины и сигнал для россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в НАТО согласовали совместное коммюнике по Украине во время дискуссий на саммите в Вильнюсе, который проходит 11-12 июля.