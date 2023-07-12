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США назвали два напрями реформ, які потрібні Україні для вступу до НАТО

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Що потрібно для вступу України до НАТО Новина оновлена 12 липня 2023, 12:26
Що потрібно для вступу України до НАТО. Фото Відкриті джерела

Є серія реформ, над якими Вашингтон працює з Києвом та з НАТО

У Штатах вважають, що Україна зможе стати членом НАТО, але для цього від країни очікують на низку змін. Насамперед вони стосуються реформ.

Про це у середу, 12 липня, сказала старший директор Ради національної безпеки США з питань Європи Аманда Слоат, пише CNN.

"Україні все ще необхідно провести низку реформ, щоб приєднатися. Ми визнаємо, що Україна вже досягла значного прогресу в плані реформ... Але, як сказав президент (Джо Байден, — Ред.) і як чітко вказано в комюніке, Україні, як і раніше, необхідно продовжуватиме демократичні реформи та реформи сектору безпеки ", — сказала вона.

У Штатах впевнені, що Україна зможе досягти цього. Є серія реформ у сфері управління та безпеки, над якими Вашингтон працює з Києвом та з НАТО у ширшому розумінні.

"Як ми бачили в ході обговорення комюніке, все, що виходить з Альянсу, залишається консенсусним рішенням. Як я вже говорила про річну національну програму, частково це для України, щоб визначити реформи та прогрес, який вона планує досягти. планує вирішити", — додала Аманда Слоат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 12 липня у Вільнюсі стартував другий день саміту НАТО, у якому бере участь також президент України Володимир Зеленський. З ранку він зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, потім із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Теги:
#Україна #США #НАТО #Реформи