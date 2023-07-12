США назвали два направления реформ, которые нужны Украине для вступления в НАТО

Есть серия реформ, над которыми Вашингтон работает с Киевом и с НАТО

В Штатах считают, что Украина сможет стать членом НАТО, но для этого от страны ожидают ряд изменений. В первую очередь они касаются реформ.

Об этом в среду, 12 июля, сказала старший директор Совета национальной безопасности США по вопросам Европы Аманда Слоат, пишет CNN.

"Украине все еще необходимо провести ряд реформ, чтобы присоединиться. Мы признаем, что Украина уже добилась значительного прогресса в плане реформ… Но, как сказал президент (Джо Байден, — Ред.) и как четко указано в коммюнике, Украине по-прежнему необходимо продолжать демократические реформы и реформы сектора безопасности", — сказала она.

В Штатах уверены, что Украина сможет добиться этого. Есть серия реформ в сфере управления и безопасности, над которыми Вашингтон работает с Киевом и с НАТО в более широком смысле.

"Как мы видели в ходе обсуждения коммюнике, все, что выходит из Альянса, остается консенсусным решением. Как я уже говорила о годовой национальной программе, отчасти это для Украины, чтобы определить реформы и прогресс, который она планирует достичь. В вещи, которые она планирует решить", — добавила Аманда Слоат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 12 июля в Вильнюсе стартовал второй день саммита НАТО, в которой принимает участие также президент Украины Владимир Зеленский. С утра он встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, затем с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.