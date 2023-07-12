Дуда "проїхався" по рішенню НАТО щодо України та припустив, коли воно може змінитися (відео)

Дуда визнав, що зараз дуже важко запропонувати Україні вступ до НАТО

Рішення країн-членів НАТО щодо України, яке було озвучено у підсумковому комюніке саміту у Вільнюсі, є "абсолютно недостатнім".

Таку думку висловив президент Польщі Анджей Дуда у розмові з журналістами.

Дуда сподівається, що за кілька років Україна стане повноцінним членом НАТО. При цьому, зазначає президент, він розуміє, що нині "дуже важко, практично неможливо" запропонувати Україні вступ в НАТО "завтра, наприклад, тому що нам потрібна єдність, щоб ухвалити рішення, і зараз триває війна, а під час війни це неможливо з огляду на статтю 5 статуту НАТО про колективну оборону".

Нагадаємо, що докладніше про підсумкову заяву НАТО на саміті у Вільнюсі ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням. Зокрема, наприклад, у ній йдеться про те, що Україну запросять до Альянсу без ПДЧ, коли союзники будуть готові, а також коли будуть виконані "умови". При цьому ні терміни, ні умови там не уточнюються.

Раніше ми писали, що президент України назвав три речі, які обговорить на саміті НАТО.