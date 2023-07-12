Дуда "проехался" по решению НАТО по Украине и предположил, когда оно может измениться (видео)

Дуда признал, что сейчас очень тяжело предложить Украине вступление в НАТО

Решение стран-членов НАТО по Украине, которое было озвучено в итоговом коммюнике саммита в Вильнюсе, является "абсолютно недостаточным".

Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда в разговоре с журналистами.

Дуда надеется, что через несколько лет Украина станет полноценным членом НАТО. При этом, отмечает президент, он понимает, что в настоящее время "очень тяжело, практически невозможно" предложить Украине принятие в НАТО "завтра, например, потому что нам нужно единство, чтобы принять решение, и сейчас идет война, а во время войны это невозможно, учитывая статью 5 устава НАТО о коллективной обороне".

Напомним, что подробнее об итоговом заявлении НАТО на саммите в Вильнюсе вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке. В частности, например, в нем говорится, что Украину пригласят в Альянс без ПДЧ, когда союзники будут готовы, а также когда будут выполнены "условия". При этом ни сроки, ни условия там не уточняются.

Ранее мы писали о том, что президент Украины назвал три вещи, которые обсудит на саммите НАТО.