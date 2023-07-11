В кремле "грозно" отреагировали на передачу дальнобойных французских ракет Украине

Подобная реакция у кремля была и на Storm Shadow

В россии отреагировали на решение Франции поставить Украине свои дальнобойные ракеты. Грозят проблемами для нашей страны.

Об этом сообщают российские пропагандисты, ссылаясь на заявление пресс-секретаря владимира путина дмитрия пескова.

Он назвал такое решение Франции "ошибочным и чреватым последствиями для Киева".

"Это решение вынудит россию принять ответные меры", — добавил песков.

Напомним, что президент Франции на саммите НАТО, который проходит 11 июля в Вильнюсе, заявил, что его страна решила передать Украине свои ракеты SCALP-EG. Они представляют собой уже известные в Украине Storm Shadow, которые были переданы Великобританией, и всего лишь носят другое название. К слову, когда Украине передавали Storm Shadow в кремле также очень возбуждались.

Стоит отметить, что что крылатые ракеты Storm Shadow не имеют аналогов среди вооружения, имеющегося на данный момент у ВСУ. Их плюс в том, что они могут "работать" вне зоны видимости российских систем ПВО. Больше о том, что может это оружие вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

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