Британские ракеты Storm Shadow на украинском самолете: что умеет Су-24МР (видео)
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Самолет может влететь на 400 км за линию фронта в тыл врага
Украинские самолеты, сделанные в СССР, могли переоборудовать под британские ракеты Storm Shadow. Речь идет о Су-24МР 7-й бригады тактической авиации.
Фото обнародовал министр обороны Украины Алексей Резников. На нем присутствует интересная открытка с этим самолетом, на нем внимательные зрители разглядели установленную крылатую ракету Storm Shadow, имеющую характерную головку. На листовке подпись главы Минобороны Британии Бена Уоллеса, который именно и согласовал эту передачу. Отметим, что это могут быть и не британские ракеты, однако Ukraine Weapons Tracker поддерживает версию с Storm Shadow.
Су-24МР – это самолет-разведчик, задача которого обеспечивать командование разведывательной информацией. Выполнять задание может на разной высоте днем и ночью. Проникает на глубину до 400 км в тыл неприятеля при работе противовоздушной обороны.
Характеристики Су-24МР:
- Размах крыла — 17,638 м,
- Высота — 6,193 м,
- Масса пустого — 22100 кг,
- Масса взлетная нормальная — 33325 кг,
- Масса максимальная взлетная — 39700 кг,
- Скорость максимальная на высоте 200 м
- без подвесок: 1320 км/ч
- с контейнерами и вооружением: 1200 км/ч
- Практический потолок — 11000 м,
- Тактический радиус действия – 650 км.
Как пишет профильный ресурс Defence-ua для запуска Storm Shadow, в ВСУ могли быть адаптированы Су-24М и/или Су-27. Причина в том, что именно у этих самолетов есть узлы подвески с нужной грузоподъемностью. Однако стоит отметить, что в ракету координаты цели вводятся еще до полета, так что бомбардировщик можно назвать "летающей платформой", которая доставляет 450-кг проникающей смерти на голову врага" и это могло упростить интеграцию с советскими самолетами.
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