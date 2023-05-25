Британские ракеты Storm Shadow на украинском самолете: что умеет Су-24МР (видео)

Самолет может влететь на 400 км за линию фронта в тыл врага

Украинские самолеты, сделанные в СССР, могли переоборудовать под британские ракеты Storm Shadow. Речь идет о Су-24МР 7-й бригады тактической авиации.

Фото обнародовал министр обороны Украины Алексей Резников. На нем присутствует интересная открытка с этим самолетом, на нем внимательные зрители разглядели установленную крылатую ракету Storm Shadow, имеющую характерную головку. На листовке подпись главы Минобороны Британии Бена Уоллеса, который именно и согласовал эту передачу. Отметим, что это могут быть и не британские ракеты, однако Ukraine Weapons Tracker поддерживает версию с Storm Shadow.

Та самая открытка

Су-24МР – это самолет-разведчик, задача которого обеспечивать командование разведывательной информацией. Выполнять задание может на разной высоте днем и ночью. Проникает на глубину до 400 км в тыл неприятеля при работе противовоздушной обороны.

Характеристики Су-24МР:

Размах крыла — 17,638 м,

Высота — 6,193 м,

Масса пустого — 22100 кг,

Масса взлетная нормальная — 33325 кг,

Масса максимальная взлетная — 39700 кг,

Скорость максимальная на высоте 200 м

без подвесок: 1320 км/ч

с контейнерами и вооружением: 1200 км/ч

Практический потолок — 11000 м,

Тактический радиус действия – 650 км.

Как пишет профильный ресурс Defence-ua для запуска Storm Shadow, в ВСУ могли быть адаптированы Су-24М и/или Су-27. Причина в том, что именно у этих самолетов есть узлы подвески с нужной грузоподъемностью. Однако стоит отметить, что в ракету координаты цели вводятся еще до полета, так что бомбардировщик можно назвать "летающей платформой", которая доставляет 450-кг проникающей смерти на голову врага" и это могло упростить интеграцию с советскими самолетами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские военные "посадили" пташку оккупантов. Ударный вертолет Ка-52 был одним из новых в армии россии.