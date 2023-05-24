Минус еще одна "птичка": ВСУ заявили об уничтожении российского вертолета

россия потеряла 16 миллионов долларов США

Ожидая передачи Украине боевых самолетов F-16, ВСУ активно "разоружает" страну-агрессора: за прошедшие сутки, 23 мая, украинские войска сбили российский вертолет Ка-52.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"В минувшие сутки наши воины уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52. Таким образом российский бюджет потерял эквивалент еще около 16 миллионов долларов США", — говорится в сообщении.

Подробностей, где именно был "демилитаризирован" вражеский вертолет, в Генштабе не предоставили.

Отметим, оккупанты уже потеряли в Украине 309 боевых самолетов и 296 вертолетов.

Напомним, Ка-52 – это разведывательно-ударный вертолет разработки российского ОКБ "Камов", борт приняли на вооружение МО РФ в 2011 году. Главное преимущество вертолета Ка-52 – возможность проведения боевых операций в сложных метеоусловиях и в любое время суток. Он развивает скорость до 300 км/ч. Вооружение ударного вертолета состоит из 30-мм автоматической пушки 2А42 и подвесного авиационного вооружения. Имея до шести точек подвески, вертолет может нести блоки с 23-мм авиационными пушками, пусковые контейнеры с неуправляемыми реактивными снарядами С-8 и С-13, а также противотанковые управляемые ракеты 9М120-1 "Атака" и 9А4172К "Вихрь-1".

Как ранее сообщал Телеграф, 21 мая украинские силы противовоздушной обороны уничтожили российский самолет Су-35. Он намеревался совершать пуски в сторону юга Украины.