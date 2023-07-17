Выход россии из "зернового соглашения" и намеки Эрдогана. Что происходит

Заявления россии уже привели к незначительному повышению цен

Россия снова шантажирует мир голодом, угрожая на этот раз уж точно остановить "зерновое соглашение", которое позволяло поставлять зерно из заблокированных из-за войны морских портов Украины в другие страны.

Что мешает россиянам на этот раз

17 июля как раз истек срок действия последних договоренностей, постоянно продлевающих с июля прошлого года. Спикер кремля дмитрий песков заявил, что договоренности "де-факто" закончились в понедельник. И добавил, что это не связано с атакой на Крымский мост, а, мол, москва просто недовольна невыполнением своих условий (требование поставлять миру собственную продовольствие и удобрения) и вернется к соглашению, когда их выполнят. На прошлой неделе владимир путин жаловался, что "не было выполнено ни одного пункта, связанного с тем, что у россии есть свои интересы".

Поэтому россия сообщила ООН, Турции и Украине, что не будет продлевать соглашение. Международная морская организация ООН получила от россии письмо с отзывом гарантий безопасности судоходства в Черном море.

Зерновое соглашение обеспечило гарантии того, что заходящие и выходящие из украинских портов корабли не будут подвергаться обстрелам. А отдельное соглашение способствовало перемещению российского продовольствия и удобрений. Хотя западные санкции и так не распространяются на сельскохозяйственные поставки из москвы, некоторые компании могут опасаться ведения бизнеса с россией.

Как россияне уже навредили ценам на еду

После начала войны и блокирования украинского зерна мировые цены на продовольственные товары достигли рекордных уровней, а июльское соглашение помогло их снизить, пишет The Bloomberg. В главной группе риска дефицита продовольствия были и остаются страны Африки и Ближнего Востока, которые зависели от импорта доступного по цене украинского зерна.

Закрытие коридора также ударит по ключевым покупателям, таким как Китай, Испания и Египет.

Издание отмечает, что сравнительные фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже сначала выросли на 4,2%, а на кукурузу – на 2,5%.

После заявления пескова цены на кукурузу и пшеницу пошли вверх.

Риск заключается в долгосрочной перспективе, поскольку дорогая экспортная логистика (отправлять морем — дешевле всего) может подтолкнуть украинских фермеров к дальнейшему сокращению урожая, который и так сокращается под тяжестью войны. Маршруты зерна через реку Дунай и через соседей Украины с ЕС имеют значительно более высокую стоимость транспортировки.

Как у россии не получалось предыдущие разы

Соглашение было заключено в июле 2022 года при посредничестве ООН и Турции. С этого времени россия постоянно говорит, что останавливает сделку, но этого так и не происходит:

29 октября 2022 года россия заявила, что прекращает участие в "зерновом соглашении", причина — якобы атака кораблей Черноморского флота. Но при поддержке Турции корабли продолжили идти в Стамбул, игнорируя россию, поэтому уже 2 ноября россия передумала и возобновила свое участие. 17 ноября соглашение продлили еще на четыре месяца.

В марте россия пыталась остановить соглашение еще раз — но, несмотря на попытки шантажа, партнерам удалось снова продлить действие "соглашения" на тех же условиях, на которых она изначально заключалась со сроком действия 120 дней.

24 апреля министерство обороны россии заявило, что продление зернового соглашения находится под угрозой из-за атак беспилотников в оккупированном Севастополе 23 марта и 24 апреля, но ничего так и не произошло — в мае соглашение было продлено еще на 60 дней. Однако в последние месяцы количество отправляемых из Украины судов упало, а россия обвиняется в препятствовании присоединению дополнительных кораблей.

Эрдоган намекнул на то, что россия согласится

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, несмотря на сегодняшнее российское заявление относительно зернового коридора, считает, что президент россии владимир путин хочет продления соглашения.TRT Haber.

"В последние дни мы активизировали наши дипломатические усилия. Я хотел бы поблагодарить всех сторон, которые причастны к достижению этой инициативы. Несмотря на сегодняшнее заявление, я считаю, что мой друг путин, президент российской федерации, хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжался", — сказал Эрдоган.

Он добавил, что проведет переговоры с Путиным в августе, заверив, что путин еще и приедет в Стамбул, хотя в кремле не подтверждали визит.

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что он и президент пути придерживаются одного мнения по продолжению действия "зернового соглашения".

Украина готова работать без россии

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова продолжить работу коридора без россии, его процитировал пресс-секретарь Сергей Никифоров.

"Даже без россии нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, которые являются владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы. Если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, то все готовы продолжать поставки зерна", – сказал Никифоров.

Зерновой коридор без россии уже работал, когда та громко отказалась проводить проверки, но через день вынуждена была вернуться, потому что коридор продолжил работать.

Реакция мира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что выход россии из соглашения означает прекращение соответствующего пакта между ООН и москвой о содействии экспорту зерна и удобрений из россии, сообщает Reuters.

"Сегодняшнее решение россии нанесет удар по нуждающимся людям во всем мире", — сказал он.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен осудила циничный шаг россии по прекращению черноморской зерновой инициативы:

Великобритания призвала россию возобновить зерновое соглашение и взять на себя обязательства по его полной реализации, заявил спикер МИД Великобритании.

"россия использовала продовольствие как оружие и препятствует доставке зерна к тем, кто его больше нуждается. Соединенное Королевство осуждает откровенную попытку россии нанести ущерб наиболее уязвимым слоям населения", — сказал представитель.

В Белом доме также заявили, что приостановка россией экспорта зерна из Украины ухудшит продовольственную безопасность и повредит миллионам. Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж призвал правительство россии немедленно отменить свое решение.

Китай также выразил надежду, что соглашение о транспортировке зерна по Черному морю и в дальнейшем будет осуществляться всеобъемлющим образом, сообщил его МИД.

Как сообщал "Телеграф", советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, чем для россии обернется выход из зернового соглашения. Он подчеркнул, что россия столкнется с огромными "дипломатическими затратами", поскольку оставит многие страны мира без доступных продуктов питания.