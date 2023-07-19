Враг выпустил три типа крылатых ракет и десятки "шахедов": все подробности масштабной атаки по Украине (видео)

ПВО работала во многих областях, не обошлось без прилетов

В ночь на 19 июля россия атаковала Украину разными типами ракет и ударными беспилотниками типа "шахед".

"Телеграф" собрал детальную информацию об очередной атаке врага по регионам.

Одесса и область

Ночная атака по региону стала едва ли не самой масштабной с начала войны. Противник ударил по области разными типами ракет, также здесь сбили десятки беспилотников.

В результате падения обломков повреждены жилые дома и десятки автомобилей. На одном из кладбищ образовалась огромная воронка.

Как заявил председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук, кроме "калибров" враг мог применять ракеты типа "оникс".

"Не обошлось без "шахедов". Есть попадание обломков сбитых ракет и дронов на определенные локации, пострадавшие автомобили, были выбиты стекла в многоэтажках. Информации о пострадавших пока не поступало", — сказал он.

Также в результате удара загорелся склад с фейерверками.

Киевская область

Как заявил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, враг атаковал ударными БПЛА.

"Воздушная тревога объявлялась несколько раз и продолжалась почти всю ночь. В области работало ПВО. Спасибо нашим защитникам за профессиональную работу и круглосуточную надежную защиту", — написал он.

По информации чиновника, попаданий не зафиксировано, пострадавшие отсутствуют, падения обломков также нет.

Николаевская область

По данным местных пабликов, в городе Коблево зафиксирован прилет по гостиничному комплексу.

Местные жители сообщают, что никаких военных в этом здании не было, а значит оккупанты в очередной раз применили оружие против гражданских.

Житомирская область

Как заявил глава местной ОВА Виталий Бунечко, под утро враг атаковал Житомирщину дронами-камикадзе.

"По предварительной информации, в результате удара "шахедами" пострадал инфраструктурный объект, есть повреждения частных домохозяйств. Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают. Пока информации о наличии жертв нет, информация о масштабах повреждений уточняется", — написал он.

Сумская область

ПВО Сил обороны в Сумской области уничтожили 4 БпЛА ''Shahed'' минувшей ночью, сообщили в местной ОВА.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Днепропетровская область

Ночь в целом прошла спокойно, поздним вечером 18 июля враг направил на регион беспилотник, который успешно был сбит, сообщили в ОВА.

Херсон

Российская армия ночью атаковала город "шахедами".

"Около двух часов зафиксировано попадание в Шуменском микрорайоне города. Из-за ударов произошел пожар в доме культуры, а также повреждена двухэтажка. Работникам ГСЧС удалось спасти 89-летнюю женщину, оказавшуюся под завалами собственного дома. Врачи на месте оказали пострадавшей медпомощь, ее состояние – удовлетворительное", — сообщил глава региона Александр Прокудин.

Кировоградская область

Ранним утром регион подвергся ракетной атаке, удары пришлись недалеко от Кропивницкого, сообщил глава региона Андрей Райкович.

"По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений гражданских построек", — написал он.

Сводка Генштаба по ночному удару

Военные подтверждают, что главным направлением удара была Одесская область.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 19 июля были прилеты и в Крыму.