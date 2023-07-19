В Украине трижды за сутки объявляли масштабную воздушную тревогу: где слышали взрывы

Вероятно, враг совершил запуск с моря

К семи утра жители большинства регионов Украины уже успели в третий раз за 19 июля услышать звуки воздушной тревоги. Опасность для большинства областей, в частности северных, центральных и южных. Также сообщается о звуках взрывов в Кропивницком.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на карту воздушных тревог и "Общественное".

7:20 Согласно данным ВС ВСУ, над Запорожской областью замечена активность вражеской авиации. Для остальных регионов — отбой.

7:12 Начались отбои тревог! Ждем обновления данных от Воздушных Сил Украины.

Карта на 7:12

Известно, что воздушная тревога начала "расползаться" по Украине около семи утра.

Согласно данным Воздушных Сил ВСУ, российские оккупанты снова выпустили на головы мирным жителям крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря.

Угроза попадания была актуальна, в частности, для Винницкой, Черкасской и Киевской областей. Впоследствии стало известно, что ракеты сменили свою траекторию, после чего в Кропивницком и слышали взрывы.

Напомним, что воздушную тревогу из-за пусков с моря первоначально этой ночью объявляли около часу. Так, многочисленные мощные взрывы раздавались в Одессе, которой серьезно досталось как от ракет разного типа, так и от иранских "шахедов". Данные по поводу повреждений еще уточняются.