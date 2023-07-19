В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога: есть опасность запуска "мопедов"

Поспать жителям столицы удалось недолго

Жители Киева около 04:45 содрогнулись от звуков воздушной сирены. В сети сообщают о запуске дронов типа "Шахед" в направлении столицы.

Следует отметить, что это уже вторая воздушная тревога. Первая сработала около 01:00.

По состоянию на утро среды, как сообщают мониторинговые сервисы, в направлении Киева было запущено неизвестное количество так называемых "мопедов" — дронов типа Shahed. Также под угрозой – Житомирская и Винницкая области.

В сети сообщают, что к утру среды может быть громко

Отметим, что ночью сообщалось о взрывах в Одессе. Южную Пальмиру атакуют несколько дней кряду. В Киеве же после майских ежедневных ракетных ударов в июле по-летнему тихо.

В последние дни была широкая дискуссия о том, что россияне якобы построили сразу несколько заводов для производства беспилотников, чтобы кошмарить Украину. Впрочем, по экспертным оценкам все не так катастрофично. Пока что. Но угроза того, что оккупанты перейдут от запусков нескольких дронов за раз до десятков, существует. Для адекватного ответа производители дронов для ВСУ призывают донатить на сборы по производству дронов-камикадзе и других беспилотных комплексов.