В Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу: є небезпека запуску "мопедів"

Поспати жителям столиці вдалось недовго

Жителі Києва близько 04:45 здригнулись від звуків повітряної сирени. В мережі повідомляють про запуск дронів типу "Шахед" в напрямку столиці.

Варто зазначити, що це вже друга повітряна тривога. Перша спрацювала близько 01:00.

Станом на ранок середи, як повідомляють моніторингові сервіси, в напрямку Києва було запущено невідому кількість так званих "мопедів" — дронів типу Shahed. Також під загрозою Житомирська та Вінницька області.

В мережі повідомляють, що під ранок середи може бути гучно

Зазначимо, що вночі повідомлялось про вибухи в Одесі. Південну Пальміру атакують декілька днів підряд. В Києві ж після травневих майже щоденних ракетних ударів в липні по-літньому тихо.

В останні дні була широка дискусія навколо того, що росіяни буцімто побудували одразу декілька заводів для виробництва беспілотників, щоб кошмарити Україну. Втім, за експертними оцінками, все не так катастрофічно. Поки що. Але загроза того, що окупанти перейдуть від запусків декількох дронів за раз до десятків, існує. Для адекватної відповіді виробники дронів для ЗСУ закликають донатити на збори щодо виробництва дронів-камікадзе та інших безпілотних комплексів.