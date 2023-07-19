Війна — день 511: окупанти намагаються відвернути увагу ЗСУ від Бахмута і наступають у бік Куп’янська.

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну триває і окупаційні війська продовжують робити спробу наступу на Куп’янському напрямку, щоб відвернути ЗСУ від Бахмута, проте аналітики сумніваються, що їм вдасться досягти там якихось успіхів. Тим часом українські військові продовжують запеклі бої за село Старомайорське, яке є важливою висотою на південному напрямку. Водночас військове керівництво визнає, що контрнаступ рухається не так швидко, як хотілося, а виною тому величезні російські мінні поля.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 19 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Хоча пуски ракет із бомбардувальників не підтвердилися, проте ракети були запущені з моря по південних областях. Крім того, на сході зафіксовано активність дронів-камікадзе.

00:00 ЄС хоче збільшити обсяги перевезень українського зерна наземними маршрутами у відповідь на вихід росії із зернової угоди

Інформацію за 16 липня дивіться за посиланням: Війна — день 508: ЗСУ продовжують тиснути на ворога, а росіяни підтягують резерви

З даними за 17 липня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 509: на Кримському мосту стався "бавовна", ЗСУ просуваються на півдні

Про те, що відбувалося 18 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 510: окупанти розпочали масштабний наступ на сході, а ЗСУ тиснуть на півдні