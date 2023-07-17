Війна — день 509: просування ЗСУ на півдні, загострення ситуації на сході

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують наступ мінімум на трьох ділянках фронту і на південній ділянці фронту місцями досягли успіхів. А ось на східному напрямку ситуація продовжує загострюватися, окупанти стягнули туди додаткові резерви і роблять спроби здійснювати наступальні дії, чим змушують ЗСУ переходити до оборони. Тим часом мирні міста та села продовжують страждати від безперервних російських обстрілів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 17 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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З даними за 14 липня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 506: ЗСУ отримали нові боєприпаси та поступово просуваються

Про те, що відбувалося 15 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 507: ЗСУ просуваються під Бахмутом, а окупанти продовжують обстріли

Інформацію за 16 липня дивіться за посиланням: Війна — день 508: ЗСУ продовжують тиснути на ворога, а росіяни підтягують резерви