Війна — день 509: просування ЗСУ на півдні, загострення ситуації на сході
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Оперативно про головне за добу
Українські військові продовжують наступ мінімум на трьох ділянках фронту і на південній ділянці фронту місцями досягли успіхів. А ось на східному напрямку ситуація продовжує загострюватися, окупанти стягнули туди додаткові резерви і роблять спроби здійснювати наступальні дії, чим змушують ЗСУ переходити до оборони. Тим часом мирні міста та села продовжують страждати від безперервних російських обстрілів.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 17 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
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З даними за 14 липня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 506: ЗСУ отримали нові боєприпаси та поступово просуваються
Про те, що відбувалося 15 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 507: ЗСУ просуваються під Бахмутом, а окупанти продовжують обстріли
Інформацію за 16 липня дивіться за посиланням: Війна — день 508: ЗСУ продовжують тиснути на ворога, а росіяни підтягують резерви