Війна — день 507: ЗСУ просуваються під Бахмутом, а окупанти продовжують обстріли

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну продовжується, проте не з "негативним успіхом". ЗСУ продовжують тіснити окупантів під Бахмутом, а ті, своєю чергою, намагаються закріпитися та посилитися на напрямі Куп’янська та Лимана. Попри те, що український контрнаступ йде важко, але на Заході починають говорити, що суттєвого успіху ЗСУ досягнуть найближчим часом. Водночас російський повітряний терор триває і все нові цивільні об’єкти зазнають ударів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 15 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти запустили безпілотники з південного напрямку. На Миколаївщині чули роботу ППО

Про те, що відбувалося 12 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 504: ЗСУ змінюють тактику контрнаступу, а у Литві йде другий день саміту НАТО

Інформацію за 13 липня дивіться за посиланням: Війна — день 505: ЗСУ тиснуть на півдні і просуваються у Бахмута

З даними за 14 липня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 506: ЗСУ отримали нові боєприпаси та поступово просуваються