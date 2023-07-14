ЗСУ тіснять ворога під Бахмутом і на півдні, а окупанти стягують війська: свіжі карти боїв

Сили оборони розвивають контрнаступальні операції на північ і південь від Бахмута і просунулися на південний фланг міста

Триває 506-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, 13 липня українські війська вели контрнаступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бердянському (район кордону Донецько-Запорізької області) напрямках. Наші воїни просунулися на південному фланзі Бахмута та в районі Оріхова, а росіяни накопичують сили на Лимано-Куп’янському напрямі.

Про це повідомляється у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують робити основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах. Упродовж доби сталося близько 20 бойових зіткнень.

Луганська та Харківська області

13 липня російські та українські сили вели позиційні бої у Кремінної. У ЗСУ повідомили, що росіяни вели безуспішні наступальні дії на схід від Невського, на схід від Тернів та біля Білогорівки.

Луганська та Харківська області

Український чиновник зазначив, що російські війська накопичують потужне угруповання сил на Куп’янському та Лиманському (на захід від Кремінної) напрямках. Заступник командувача Східного угрупування військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий заявив, що окупанти зосереджують на Лимано-Куп’янському напрямку повітряно-десантні сили (ВДВ), стрілецькі з’єднання, підрозділи БАРС (Бойового резерву рф), елементи територіальної оборони, невеликі ПВК, такі як "Ветеран", так і штурмові групи.

Череватий також зазначив, що в районі Сватового діють чеченські підрозділи, але вони виконують суто поліцейські завдання.

Донецька область

13 липня українські війська здійснили наземні атаки та просунулися в районі Бахмута. Генеральний штаб України та заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомили, що Сили оборони продовжують контрнаступальні операції на північ і південь від Бахмута та просунулися на південний фланг міста.

Сергій Череватий зазначив, що українські війська володіють ініціативою навколо Бахмута та просуваються на нові позиції на висотах.

Бахмутський напрямок

Росіяни здійснили наземні атаки довкола Бахмута. Український Генштаб повідомив, що наші воїни відбили всі російські атаки біля Берхівки.

Українські та російські сили продовжують вести наземні атаки по лінії Авдіївка-Донецьк. Геолокаційні кадри показують, що українські війська нещодавно просунулися на північ від Красногорівки.

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Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Кераміка та Мар’їнки. Відомий російський "військор" Ігор Гіркін заявив, що штурмові підрозділи "Шторм-З" продовжують атакувати у напрямку Авдіївської промзони.

Донецька область

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські сили, ймовірно, чеченські формування, здійснили багато атак із саморобних вибухових пристроїв (VBIED) поблизу Мар’їнки протягом червня, але більшість із них здетонували, не досягнувши наміченої цілі через протитанкові міни та вогонь прямим наведенням.

"Південна вісь"

Українська сторона повідомила про проведення обмежених наступальних дій у західній частині Донецької області. 13 липня українські війська вели контрнаступальні дії у районі кордону Донецької та Запорізької областей.

Запорізька область

Сили оборони продовжували контрнаступальні операції та досягли певних успіхів у західній частині Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що операції тривають у районах Новоданилівка-Широка Балка (близько 3 км на південь від Оріхова) та Мала Токмачка-Новопокровка (6-13 км на південний схід від Оріхова), атаки мали частковий успіх.

Херсонська та Миколаївська області

Відомий російський "військор" стверджував, що українські війська захопили позиції російського 71-го мотострілецького полку на північний схід від Роботиного (11 км на південь від Оріхова).

Як повідомляв "Телеграф", у Росії усунули з посади командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу генерал-майора івану попова, який воював в Україні на Запорізькому напрямку. Це вже підняло хвилю обурення в Росії і породило натяки на "новий похід на Москву".