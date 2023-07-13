У Пентагоні дивно пояснили зволікання з F-16 для України

В США чекають, коли на фронті стануться суттєві зміни

Ситуація на полі бою в Україні для постачання винищувачів F-16 зараз не є ідеальною. У США бояться "потужної ППО" росіян.

Про це під час брифінгу Пентагону заявив директор з операцій Об’єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс, передає журналіст Politico Лара Селігман. За словами Сімса, російська система ППО може негативно вплинути на роботу американських винищувачів.

Водночас він додав, що ситуація може змінитися будь-якої миті, але не уточнив, які умови на полі бою між Україною та росією будуть для США вважатися ідеальними.

Також у Пентагоні зазначили, що перебіг бойових дій може змінитися, коли ЗСУ отримають танки M1 Abrams, які США до осені не планують передавати Україні. У Пентагоні днями заявили, що "незабаром" планують розпочати навчання українських воїнів на цій техніці, які триватимуть близько 10 тижнів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що літаки F-16 Україна цього року не отримає. Дмитро Кулеба пояснив у чому причина і коли ж чекати американські винищувачі.