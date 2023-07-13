В Пентагоне странно объяснили промедления с F-16 для Украины

В США ждут, когда на фронте произойдут существенные изменения

Ситуация на поле боя в Украине для поставок истребителей F-16 сейчас не является идеальной. В США боятся "мощной ПВО" россиян.

Об этом во время брифинга Пентагона заявил директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс, передает журналист Politico Лара Селигман. По словам Симса, российская система ПВО может негативно сказаться на работе американских истребителей.

Вместе с тем он добавил, что ситуация может измениться в любой момент, но не уточнил, какие условия на поле боя между Украиной и россией будут для США считаться идеальными.

Также в Пентагоне отметили, что ход боевых действий может измениться, когда ВСУ получат танки M1 Abrams, которые США до осени не планируют передавать Украине. В Пентагоне на днях заявили, что "в скором времени" планируют начать обучение украинских воинов на этой технике, которое займет около 10 недель.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что самолеты F-16 Украина в этом году не получит. Дмитрий Кулеба объяснил в чем причина и когда все-таки ждать американские истребители.