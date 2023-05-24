Укр

Совсем скоро: в Пентагоне рассказали, когда ВСУ начнут обучение на танках Abrams

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Военные пройдут обучение на M1A1 Abrams Новость обновлена 24 мая 2023, 11:20
Военные пройдут обучение на M1A1 Abrams. Фото Pixabay

Обучение будут проходить около 250 украинских защитников

Украинские военные в скором времени начнут обучение на американских танках Abrams, которые США поставят нашей стране к осени текущего года. Воинов будут обучать, как управлять танками, как маневрировать ими в бою и обслуживать эту технику.

Об этом сообщил спикер Пентагона Патрик Райдер в комментарии "Голос Америки". По его словам, вооруженные силы США начнут обучение украинских танкистов работе с M1A1 Abrams "в течение следующей недели или около того".

Как рассказал изданию собственный источник, знакомый с ходом учений, около 250 украинских военнослужащих прибудут на этой неделе в Германию для участия в учениях.

"Украинцы будут тренироваться на 31 танке Abrams, которые прибыли в Германию в начале этого месяца. Представители Пентагона заявляют, что еще одна партия бронетехники в количестве 31 танка M1A1 Abrams проходит ремонт в Соединенных Штатах и будет доставлена в Украину к осени", — говорится в материале.

Обучение в Германии будет проходить около 10 недель. По словам собеседника, структура курса будет аналогична предыдущей американской программе обучения работе на бронированных боевых машинах Bradley и Stryker, которые были предоставлены Украине в начале этого года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте 2023 года в США официально подтвердили свое решение поставить Украине 31 танк M1A1 Abrams. На эти танки будут установлены комплекты брони и вооружения, подобные более новой версии.

Теги:
#Украина #США #Германия #Обучение #Танки #M1 Abrams