"Еще есть надежда": названо главное условие для поставок F-16 Украине в 2023-м

У Украины еще есть шанс на поставки F-16 в этом году

Поставки истребителей F-16 для Украины начнутся после завершения обучения пилотов, которое, вероятно, будет проходить в Польше. Пока еще есть вероятность, что боевые самолеты поступят в Украину до конца этого года.

Об этом в эфире "24 канала" сообщил военный эксперт Роман Свитан.

"Еще есть надежда, что хотя бы к концу года самолеты таки появятся, но, скорее всего, это будет в начале следующего года. А это зимняя кампания в зависшем режиме, так как зимой без самолетов двигаться практически нереально нигде, может быть, только в районе агломераций — в Донецке, Горловке, в самих городах", — сказал он.

По мнению Свитана, скорее всего, ранее, чем через четыре месяца истребители не появятся в Украине. А это — конец года или начало следующего.

Также эксперт отметил, что украинские летчики, вероятно, будут проходить обучение по управлению истребителями F-16 в Польше.

"Когда Польша подтвердила площадку для обучения пилотов на F-16, стало понятно, что, скорее всего, обучение наших летчиков начнется в Польше. У поляков есть полсотни самолетов, есть достаточное количество механизмов подготовки летного состава. Потому, как только в Польше начнутся полеты летчиков, а об этом обязательно похвастается кто-нибудь из нашего Министерства обороны, после этого надо брать плюсом три месяца. После чего самолеты будут у нас, если не будет какого-то другого решения, например, по переброске самолетов вместе с зарубежными летчиками, которые заключат договора с нашим Интернациональным легионом", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что истребители F-16, вероятно, будут поставлять Украине из запасов европейских государств.