Укр

США не дадут F-16: у Байдена рассказали, кто поможет Украине

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
670
Украина получит F-16 Новость обновлена 12 июля 2023, 17:09
Украина получит F-16. Фото Открытые источники

После обучения пилотов истребители поставят в Украину

Поставка боевых истребителей F-16, с передачей которых появились определенные трудности, вероятнее всего будет осуществляться из запасов европейских государств.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире Good Morning America телеканала ABC New.

"Что касается истребителей F-16, президент Байден принял решение несколько недель назад, работая в тесной консультации с союзниками, начать обучение украинских пилотов на этих самолетах. Это обучение займет некоторое время, а затем будет осуществлена передача F-16 из европейских стран, имеющих эти самолеты", — сказал он.

Отметим, командующий ВВС Норвегии генерал-майор Рольф Фолланд объяснял, что главная сложность в поставках Украине F-16 заключается в том, что логистическая цепочка обслуживания истребителей очень сложна. Дело также заключается в практических аспектах эксплуатации и обслуживания самолетов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ВСУ назвали восемь главных причин, по которым украинским военным необходимы американские истребители F-16.

Теги:
#Украина #Европа #Война #Поставки #Истребитель #F-16