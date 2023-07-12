В этом году F-16 не будет: Кулеба назвал сроки и рассказал о сложностях

График может сдвигаться, так как существует много нюансов

Согласно графику, первые самолеты F-16 должны начать полеты в украинском воздушном пространстве до конца первого квартала следующего года.

Такие сроки назвал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

Он отметил, что поставки Украине западных истребителей F-16 связаны с решением очень сложных технических задач.

"Тренировки должны начаться где-то в августе, возможно, в начале сентября. Параллельно будет идти подготовка юридических решений, необходимых для передачи самолетов и самих самолетов. Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, то это будет в соответствии с графиком", – отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что график может сдвигаться, так как существует много нюансов – нужно готовить инженеров, техников, инфраструктуру.

"Но сейчас и министр обороны здесь (на саммите НАТО в Вильнюсе – ред.) работает очень активно. Мы делаем вместе все для того, чтобы максимально ускорить этот процесс", — резюмировал Кулеба.

Как ранее сообщал "Телеграф", младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи рассказал, когда в стране начнут программу обучения украинских пилотов на F-16.