"Ще є надія": названо головну умову для поставок F-16 Україні у 2023-му

Україна ще має шанс на поставки F-16 цього року

Поставки винищувачів F-16 для України розпочнуться після завершення навчання пілотів, яке, ймовірно, відбуватиметься у Польщі. Поки що є надія, що бойові літаки надійдуть до України до кінця цього року.

Про це в ефірі "24 каналу" повідомив військовий експерт Роман Світан.

"Ще є надія, що хоча б до кінця року літаки таки з’являться, але, швидше за все, це буде на початку наступного року. А це зимова кампанія в режимі, що завис, оскільки взимку без літаків рухатися практично нереально ніде, можливо, тільки в районі агломерацій — у Донецьку, Горлівці, у самих містах", — сказав він.

На думку Світана, швидше за все, раніше ніж через чотири місяці винищувачі не з’являться в Україні. А це — кінець року чи початок наступного.

Також експерт зазначив, що українські льотчики, ймовірно, проходитимуть навчання з управління винищувачами F-16 у Польщі.

"Коли Польща підтвердила майданчик для навчання пілотів на F-16, стало зрозуміло, що, швидше за все, навчання наших льотчиків розпочнеться у Польщі. Поляки мають півсотні літаків, мають достатню кількість механізмів підготовки льотного складу. Тому, як тільки в Польщі почнуться польоти льотчиків, а про це обов’язково похвалиться хтось із нашого Міністерства оборони, після цього треба брати плюсом три місяці, після чого літаки будуть у нас, якщо не буде якогось іншого рішення, наприклад, щодо перекидання літаків разом із закордонними льотчиками, які укладуть договори з нашим Міжнародним легіоном", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що винищувачі F-16, ймовірно, поставлятимуть Україні із запасів європейських держав.