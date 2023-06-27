"Щодня змушений спростовувати": у ЗСУ зробили несподівану заяву про F-16

У Повітряних силах ЗСУ дали коментар щодо навчання пілотів на винищувачах

Українські пілоти ще не почали проходити навчання на американських винищувачах F-16. Експерти зараз вивчають пропускну можливість навчальних центрів у Європі.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігнат повідомив під час телемарафону.

"Те, що почали вчитися, змушений, на жаль, щодня спростовувати. Тому що не почали навчатися пілоти", — сказав він.

За словами Ігната, офіційні спеціалісти різних рівнів вивчають можливість проведення навчання для українських військових у Європі. У тому числі йдеться і про навчання пілотів західних літаків F-16.

Я нагадаю, що створена коаліція країн. Лідерство в цьому питанні взяла на себе Великобританія. Також Данія оголосила, що цей процес (навчання пілотів — ред.) відбуватиметься. Нідерланди також приєднуються до цього процесу. І як тільки саме льотний склад, саме пілоти вже поїдуть, то ми повідомимо про це обов’язково", — додав спікер.

Варто зазначити, що буквально на день раніше з’явилася інформація про те, що Данія вже розпочала навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський назвав терміни початку навчання українських пілотів та розповів, коли Україні можуть надійти довгоочікувані F-16.