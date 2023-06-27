"Ежедневно вынужден опровергать": в ВСУ сделали неожиданное заявление об F-16

В Воздушных силах ВСУ дали комментарий насчет обучения пилотов на истребителях

Украинские пилоты еще не начали проходить обучение на американских истребителях F-16. Эксперты сейчас изучают пропускную возможность учебных центров в Европе.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрия Игнат сообщил во время телемарафона.

"То, что начали учиться, вынужден, к сожалению, ежедневно опровергать. Потому что не начали обучаться пилоты", — сказал он.

По словам Игната, официальные специалисты разных уровней изучают возможность проведения обучения для украинских военных в Европе. В том числе речь идет и об обучении пилотов западных самолетах F-16.

"Я напомню, что создана коалиция стран. Лидерство в этом вопросе взяла на себя Великобритания. Также Дания объявила, что будет этот процесс (обучение пилотов — ред.) происходить. Нидерланды также присоединяются к этому процессу. И как только именно летный состав, именно пилоты уже уедут, так мы сообщим об этом обязательно", — добавил спикер.

Стоит отметить, что буквально днем ранее появилась информация о том, что Дания уже приступила к обучению украинских пилотов на истребителях F-16.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский назвал сроки начала обучения украинских пилотов и рассказал, когда Украине могут поступить долгожданные F-16.