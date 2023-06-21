С точностью до месяца: Зеленский назвал сроки обучения пилотов и поставок F-16 Украине

F-16 уже скоро прилетят в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский назвал месяц, когда пилоты ВСУ смогут приступить к обучению на американских истребителях F-16. Он также озвучил приблизительные сроки, когда эти боевые машины уже прилетят в Украину.

Об этом он заявил в интервью BBC.

Глава государства отметил, что Украина нуждается в современных истребителях F-16 и выразил убеждение, что украинские пилоты могут начать обучение уже в августе этого года.

Первые самолеты, по мнению Зеленского, могут поступить в украинское войско уже через шесть-семь месяцев.

Напомним, что во время интервью президент Украины также прокомментировал "медленное" контрнаступление ВСУ. Он подчеркнул, что наши воины будут продвигаться на поле боя так, как сочтут нужным. Также украинский лидер ответил диктатору владимиру путину на его оскорбление в адрес Зеленского по поводу его еврейских корней.

Ранее мы писали, что компания-производитель американских истребителей F-16 Lockheed Martin выразила готовность в помощи украинским пилотам. Также предприятие может помочь и в технической поддержке работы самолетов.