Кого надо - научим, что надо - починим: производитель F-16 готов помогать ВСУ с истребителями

В будущем в Украине может даже появится база обслуживания западной авиации

Компания-производитель американских истребителей F-16 Lockheed Martin выразила готовность в помощи украинским пилотам, которые будут обучаться на этих машинах. Также предприятие может помочь и в технической поддержке работы самолетов.

Об этом сообщает издание "Голос Америки".

Так, по словам главы Lockheed Martin, его компания готова помочь украинским пилотам в обучении и обслуживании, если страны НАТО согласятся отправить эти самолеты на помощь Украине.

"Мы готовы не только восполнить потребности в новых F-16, но и предоставить любые модификации F-16, а также обучение, оборудование и системы", — сказал Фрэнк Сент-Джон.

Он также подчеркнул, что решение может быть принято только в результате переговоров между Украиной, США и другими западными союзниками, а сама Lockheed Martin не принимает прямого участия в этих переговорах.

Также, заявили в компании, хотя обучение и техподдержка будут осуществляться в какой-либо третьей стране, Lockheed может в долгосрочной перспективе рассмотреть возможность создания базы в Украине или рядом с ней после окончания войны.

Сент-Джон напомнил, что бойцы ВСУ быстро научились использовать другие виды продукции его компании, например, ПТРК "Джавелин" или РСЗО "Хаймарс", а поэтому с F-16, по его мнению, не должно возникнуть проблем.

"Украинцы очень быстро освоили использование этих систем и пользуются ими с большой эффективностью, поэтому я абсолютно уверен, что украинские пилоты освоят F-16 и смогут очень эффективно на них летать в короткие сроки", — говорит он.

Напомним, ранее командующий ВВС Норвегии генерал-майор Рольф Фолланд объяснил, в чем сложность передачи Украине F-16.