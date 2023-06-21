Зеленский назвал путина "королем", но в кремле не будут этому рады
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Зеленский не понимает, как такие слова может произносить президент
Президент Украины Владимир Зеленский ответил российскому диктатору владимиру путину на его заявления о том, что глава нашего государства якобы "позорит еврейский народ".
Об этом пишет BBC.
Зеленский считает, что путин не до конца понимает свои слова, а также сравнил российского лидера с Адольфом Гитлером.
"Извините, но он как будто второй король антисемитизма после Гитлера", — сказал Зеленский, добавляя, что "Это говорит президент. Цивилизованный мир не может так говорить".
Президент также поблагодарил мир за осуждение слов путина и поддержку в свой адрес.
"Мне было важно услышать реакцию мира, и я благодарен за поддержку", — говорит Зеленский.
Напомним, что это странное заявление путин произнес на "Международном экономическом форуме" в Санкт-Петербурге, который, к слову, больше напоминал шабаш.
Ранее мы писали, что путин провел встречу с российскими "военкорами", где выдал поток безумия о войне, потерях и целях кремля. "Телеграф" тогда собрал отборные "перлы" российского диктатора.