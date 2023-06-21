"Надо их в район Бахмута": путинские шаманы провели обряд на победу в войне

На обряд пришли все желающие, кто хотел получить благословение

Пока ВСУ проводят контрнаступление и уже имеют значительные успехи, за российских оккупантов решили взяться шаманы в Туве. В день летнего солнцестояния они провели специальный обряд, который якобы поможет захватчикам победить в войне в Украине.

Об этом сегодня, 21 июня, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС, ссылаясь на информацию от представителя тувинской религиозной организации шаманов Адыг-Ээрен.

"21 июня в 08:00 (04:00 мск) в Туве прошло большое камлание шаманов в местечке Монгун-Булак. Также камлание прошли в других регионах россии, где есть шаманы. Там местные шаманы проводят камлания сами по договоренности. Это очень мощный день с энергетической точки зрения, в который считается важным заручиться поддержкой духов и предков для благополучного исхода лета. Шаманы просили о благополучии человечества, победе наших воинов на специальной военной операции (т.е. полномасштабной войне в Украине, — Ред.) и здоровье им", — сообщили в религиозной организации шаманов.

Подобные обряды проходят регулярно. Но шаманы верят, что проведение такого мероприятия именно в день солнцестояния может каким-то образом привлечь благополучие для оккупантов.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинская исполнительница Злата Огневич провела шутливый обряд на смерть российского диктатора владимира путина.