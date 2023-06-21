"Треба їх у район Бахмута": путінські шамани провели обряд на перемогу у війні

На обряд прийшли всі охочі, хто хотів отримати благословення

Поки ЗСУ проводять контрнаступ і вже мають значні успіхи, за російських окупантів вирішили взятися шамани у Туві. У день літнього сонцестояння вони провели спеціальний обряд, який нібито допоможе загарбникам перемогти у війні в Україні.

Про це сьогодні, 21 червня, повідомляє російська пропагандистська агенція ТАСС, посилаючись на інформацію від представника тувінської релігійної організації шаманів Адиг-Еерен.

"21 червня о 08:00 (04:00 мск) у Туві пройшло велике камлання шаманів у містечку Монгун-Булак. Також камлання пройшли в інших регіонах росії, де є шамани. Там місцеві шамани проводять камлання самі за домовленістю. Це дуже потужний день з енергетичної точки зору, в який вважається важливим заручитися підтримкою духів і предків для успішного результату літа. Шамани просили про благополуччя людства, перемогу воїнів на спеціальній військовій операції (тобто повномасштабній війні в Україні, — Ред.) та здоров'я їм", — повідомили у релігійній організації шаманів.

Подібні обряди відбуваються регулярно. Але шамани вірять, що проведення такого заходу саме в день сонцестояння може якось принести благополуччя для окупантів.

Реакція соціальних мереж

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українська виконавиця Злата Огневич провела жартівливий обряд на смерть російського диктатора володимира путіна.