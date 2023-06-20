У росії офіційно дозволили набирати зеків до армії, але не всіх

Після набрання законом чинності росіяни довше служитимуть в армії

Депутати Держдуми росії ухвалили у третьому читанні законопроект про те, щоб призвати до армії ув’язнених. Їх братимуть не на строкову службу, а лише на контракт.

Подробиці щодо закону "Про особливості кримінальної відповідальності осіб, які залучаються до участі у спеціальній військовій операції" повідомили на сайті Держдуми рф. Укладати контракти про проходження служби російське Міноборони зможе з більшістю ув’язнених, але є й низка винятків.

Зазначається, що в період мобілізації або воєнного часу Міноборони росії має право укласти контракти на проходження служби лише з зеками, які були засуджені не за тяжкими статтями. До таких вироків належать ті, термін позбавлення волі яких не перевищує 10 років. Крім зеків на контракт можуть закликати обмежено придатних у воєнний час росіян.

Зокрема, до служби в армії непридатні засуджені, які визнані винними у скоєнні терористичних та екстремістських злочинів, а також правопорушень проти статевої недоторканності неповнолітніх. Крім цього, законопроект пропонує збільшити граничний вік перебування в армії на період воєнного стану, мобілізації або воєнного часу. Це означає, що ті, хто укладе контракт з Міноборони росії після набрання чинності цим законом, повинен буде відслужити до 65 років, а в офіцерському званні — до 70 років.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що зеки із ПВК "Вагнер" взяли в полон російського підполковника. Зважаючи на це, конфлікт між євгеном пригожиним і Міноборони рф в особі сергія шойгу набирає обертів.