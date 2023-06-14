Збройні зеки росії: кремль знайшов новий спосіб поповнити свою армію

Армія Росії хоче поповнювати свої ряди зеками

Поки російську ПВК "Вагнера" усунули від вербування зеків на війну в Україні, цю роль на себе вирішив узяти вже офіційний кремль. Там хочуть витягувати із в’язниць взагалі всіх поспіль.

Про це повідомляє російське видання "Медіазона", посилаючись на нові законопроекти Держдуми рф.

Йдеться про два проекти федеральних законів, які, до речі, вже ухвалили в першому читанні. Завдяки їм російські зеки зможуть підписувати контракти з МО рф. Більше того, дані документи дозволять вербувати значно більше коло осіб (ніж при вербуванні в "ЧВК Вагнера"), які мають проблеми із законом. Це і ті, хто відбуває покарання за вироком суду, це і підсудні, і підслідні.

Перший документ передбачає, що Міноборони зможе укладати контракти із засудженими за всіма статтями Кримінального кодексу, крім:

злочинів проти статевої недоторканності неповнолітніх;

терористичних статей (205 — 205.5, КК);

захоплення заручників (206 КК);

організація незаконного збройного формування та участь у ньому (208 КК);

викрадення повітряного судна (211 КК);

незаконне поводження з ядерними матеріалами2, а також їх розкрадання (220, 221 КК);

держзрада, співпраця з іноземною державою та шпигунство (275, 275.1, 276 КК);

екстремістські статті (280, 281 — 281.3, 282.1 — 282.3 КК);

напад на осіб чи установи, які мають міжнародний захист, і навіть міжнародний тероризм (360, 361 КК).

У другому законопроекті кремлівські чиновники пропонують звільняти від кримінальної відповідальності людей, які скоїли злочини малої чи середньої тяжкості.

"Це відбуватиметься в тому випадку, якщо вони отримають державну нагороду за участь у військових діях або звільняться зі служби за станом здоров’я, через вік і через кінець дії контракту. За тих же умов звільнятимуться від кримінальної відповідальності люди, кримінальне переслідування стосовно яких "зупинено за клопотанням командування військової частини", — йдеться у матеріалі видання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Офісі президента України розповіли скільки зеків, відправлених на війну в Україну, вдалося знищити Силам оборони.

Також ми повідомляли, що зеки-"вагнорівці" після війни в Україні повертаються додому і скоюють злочини вже там.