В россии официально разрешили набирать зеков в армию, но не всех

После вступления закона в силу россияне будут дольше служить в армии

Депутаты Госдумы россии приняли в третьем чтении законопроект о том, чтобы призывать в армию заключенных. Их будут брать не на срочную службу, а только на контракт.

Подробности касательно закона "Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции" сообщили на сайте Госдумы рф. Заключать договоры о прохождении службы российское Минобороны сможет с большинством заключенных, но есть и ряд исключений.

Отмечается, что в период мобилизации или военного времени Минобороны россии имеет право заключить контракты на прохождение службы только с зеками, которые были осуждены не по тяжким статьям. К таким приговорам относятся те, срок лишения свободы которых не превышает 10 лет. Кроме зеков на контракт могут призывать ограниченно годных в военное время россиян.

В частности, к службе в армии непригодны осужденные, которые были признаны виновными в совершении террористических и экстремистских преступлений, а также правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Помимо этого законопроект предлагает увеличить предельный возраст пребывания в армии на период военного положения, мобилизации или военного времени. Это означает, что те, кто заключит контракт с Минобороны россии после вступления этого закона в силу, должен будет отслужить до 65 лет, а в офицерском звании — до 70 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что зеки из ЧВК "Вагнер" взяли в плен российского подполковника. Судя по этой информации, конфликт между евгением пригожиным и Минобороны россии в лице сергея шойгу набирает обороты.