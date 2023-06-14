Вооруженные зэки россии: кремль нашел новый способ пополнить свою армию

Армия рф хочет пополнять свои ряды зэками

Пока российскую ЧВК "Вагнера" отстранили от вербовки зэков на войну в Украине, эту роль на себя решил взять уже официальный кремль. Там хотят вытаскивать из тюрем вообще всех подряд.

Об этом сообщает российское издание "Медиазона", ссылаясь на новые законопроекты Госдумы рф.

Речь идет о двух проектах федеральных законов, которые к слову, уже приняли в первом чтении. Благодаря им российские зэки смогут подписывать контракты с МО рф. Более того, данные документы позволят вербовать куда больший круг лиц (чем при вербовке в "ЧВК Вагнера"), имеющих проблемы с законом. Это и отбывающие наказание по приговору суда, это и подсудимые, и подследственные.

Первый документ предполагает, что Минобороны сможет заключать контракты с осужденными по всем статьям Уголовного кодекса, кроме:

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних;

террористических статей (205 — 205.5, УК);

захват заложников (206 УК);

организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем (208 УК);

угон воздушного судна (211 УК);

незаконное обращение с ядерными материалами2, а также их хищение (220, 221 УК);

госизмена, сотрудничество с иностранными государством и шпионаж (275, 275.1, 276 УК);

экстремистские статье (280, 281 — 281.3, 282.1 — 282.3 УК);

нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, а также международный терроризм (360, 361 УК).

Во втором законопроекте кремлевские чиновники предлагают освобождать от уголовной ответственности людей, которые совершили преступления небольшой или средней тяжести.

"Это будет происходить в том случае, если они получат государственную награду за участие в военных действиях или же уволятся со службы по состоянию здоровья, из-за возраста и из-за конца действия контракта. При тех же условиях будут освобождаться от уголовной ответственности люди, уголовное преследование в отношении которых "приостановлено по ходатайству командования воинской части", — говорится в материале издания.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Офисе президента Украины рассказали, сколько зэков, отправленных на войну в Украину, удалось уничтожить Силам обороны.

Также мы сообщали, что зэки-"вагноровцы" после войны в Украине возвращаются домой и совершают преступления уже там.