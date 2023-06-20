У ВСУ успехи в нескольких направлениях: заявление Генштаба, карта

За прошедшие сутки ВСУ не потеряли ни одной позиции

ВСУ проводят контрнаступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях, за прошедшие сутки они имели частичный успех на направлениях Новодаровка – Приютное, Макаровка – Ровнополь и Новоданиловка – Роботино. Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Силы обороны Украины продолжают проводить как оборонительные, так и наступательные действия… Там, где обороняемся — ни одной позиции не потеряно ", — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что основные усилия россиян за прошедшие сутки были сконцентрированы на недопущении продвижения наших войск. Враг применяет резервы, пытался восстановить утраченное положение.

В отчете Института изучения войны (ISW) за 19 июня сообщалось, что россияне могли продвинуться в районе Купянска. Однако Генштаб ВСУ опровергает эти данные.

По данным интерактивной карты Deep State, основное направление продвижения ВСУ в Запорожской области – на Орехов и Большую Новоселку.

Запорожская область

Продвижение на Ровнополь

Мелитопольское направление

Как сообщал Телеграф, 19 июня, в Украине официально подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал эпическое видео того, как это происходило.