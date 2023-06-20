Окупанты продвинулись под Купянском, а ВСУ имеют успехи на юге: свежие карты боев в Украине

Россияне ведут активные наступательные действия на линии Купянск-Лиман, пытаясь вернуть инициативу

Идут 482-е сутки полномасштабной войны с российскими оккупантами, украинские войска продолжают контрнаступательные действия как минимум на трех направлениях, продвинулись под Бахмутом и атаковали вражеские позиции на границе Запорожской и Донецкой областей. Россияне смогли продвинуться в районе Купянска.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло 39 боевых столкновений.

Луганская и Харьковская области

Россиянам удалось достигнуть успеха в районе Купянска, они также продолжили наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная. Геолокационные кадры, опубликованные 19 июня, показывают, оккупанты продвинулись к северной части Ольшаны (около 15 км от Купянска).

Луганская и Харьковская области

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского, Ямполевки, Торского, к западу от Дибровы, Григоровки и Спорного.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что россияне ведут активные наступательные действия на линии Купянск-Лиман, пытаясь вернуть инициативу.

Донецкая область

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции, а оккупанты совершили наземные атаки вблизи Бахмута. По данным Анны Маляр, в минувшую неделю украинские войска продолжали наступление на флангах Бахмута. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили ограниченные наступления россиян вблизи Орехово-Василовки (11 км от Бахмута).

Бахмутское направление

Геолокационные кадры, опубликованные 18 июня, показывают, что и украинские, и российские войска продвинулись вблизи Победы (юго-западнее Донецка). Украинские силы продвигались к юго-востоку от Победы, а оккупанты — к югу от нее.

Донецкая область

Генштаб Украины сообщил, что россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки.

"Южная ось"

Украинские силы совершили наземные атаки вдоль границы между западной Донецкой и восточной Запорожской областями. Геолокационные кадры, опубликованные 19 июня, показывают, что украинские силы освободили Пятихатки (23 км от Орехова).

Запорожская область

Херсонская и Николаевская область

Российские источники утверждают, что украинские войска нанесли ракетный удар по тылу России в оккупированной Донецкой области. Российские источники утверждали, якобы украинские силы нанесли удар HIMARS по Волновахе.

Как сообщал "Телеграф", глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Украине и мире наблюдаются завышенные ожидания от контрнаступления ВСУ, однако нынешняя ситуация не похожа на ту, которая была в прошлом году.