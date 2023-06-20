Война — день 482: ВСУ продолжают развивать наступление на юге

Оперативно о главном 20 июня

Украина продолжает отражать российское вторжение. Несмотря на ожесточенное сопротивление оккупантов и их многочисленные обстрелы и авианалеты, ВСУ продвигаются вперед, нанося существенный ущерб войскам рф как в живой силе, так и в технике. При этом все попытки самих россиян контратаковать и продвинуться вперед проваливаются.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 20 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Контрнаступление украинских военных идет по четко продуманному плану, который знает небольшое количество лиц, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Имейте в виду: все идет по плану, который был утвержден и разработан. Отклонений от плана нет. Что это за план – знает ограниченный круг лиц", – рассказал Данилов.

Он отметил, что у украинских военных есть четкая тактика и стратегия, которая была разработана. И в этой ситуации остается ждать и верить.

О том, что происходило 17 июня, читайте в материале: Война — день 479: россияне сохраняют преимущество в артиллерии и авиации, но ВСУ продолжают наступление

Как обстояли дела 18 июня, можно прочитать в публикации: Война — день 480: ВСУ не дают россиянам продвинуться и локально контратакуют

С данными за 19 июня можно ознакомиться в трансляции: Война — день 481: ВСУ продвигаются под Авдеевкой и на Запорожском направлении