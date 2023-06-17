Война — день 479: россияне сохраняют преимущество в артиллерии и авиации, но ВСУ продолжают наступление

Оперативно о главном 17 июня

Украина находится в состоянии полномасштабной войны с россией в течение 479 дней. Украинские военные успешно продвигаются на южном направлении, но на востоке россияне пытаются проводить встречные штурмы, которые, впрочем, разбиваются об оборонительные линии ВСУ. При этом проблем добавляет также то, что у оккупантов имеется преимущество в артиллерии и авиации. При этом на Западе считают, что украинское контрнаступление быстрым не будет, а основной удар еще не нанесен.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 17 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Министр обороны Алексей Резников выразил убеждение, что украинским военным понадобится около 4 месяцев, чтобы завершить обучение по управлению истребителями F-16.

О том, что происходило 14 июня, читайте в материале: Война — день 476: ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении и на Юге

Как обстояли дела 15 июня, можно прочитать в публикации: Война — день 477: ВСУ атакуют по нескольким направлениям, а оккупанты перебрасывают войска к фронту

С данными за 16 июня можно ознакомиться в трансляции: Война — день 478: ВСУ успешно атакуют, а россияне паникуют из-за дефицита воды в Крыму