Война — день 481: ВСУ продвигаются под Авдеевкой и на Запорожском направлении

Оперативно о главном 19 июня

Полномасштабные боевые действия украинских защитников против оккупационных войск россии продолжаются. Несмотря на бешеное сопротивление россиян украинским войскам удается продвигаться на определенных участках фронта. В Херсонской области наводнение, вызванное подрывом россиянами Каховской ГЭС, уходит и уже превышает обычный уровень менее чем на метр, однако многие населенные пункты остаются затопленными.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 19 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В ГУР Минобороны Украины подчеркнули, что после переброски российского тактического ядерного оружия в Беларусь с точки зрения безопасности ничего не меняется – новые угрозы не возникают. Это объясняется тем, что белорусский диктатор лукашенко, несмотря на все заявления, доступ к кнопке иметь не будет и никто ему не собирается этот доступ давать.

О том, что происходило 16 июня, читайте в материале: Война — день 478: ВСУ успешно атакуют, а россияне паникуют из-за дефицита воды в Крыму

Как обстояли дела 17 июня, можно прочитать в публикации: Война — день 479: россияне сохраняют преимущество в артиллерии и авиации, но ВСУ продолжают наступление

С данными за 18 июня можно ознакомиться в трансляции: Война — день 480: ВСУ не дают россиянам продвинуться и локально контратакуют