Война — день 480: ВСУ не дают россиянам продвинуться и локально контратакуют

Оперативно о главном 18 июня

Украина продолжает отражать широкомасштабное российское вторжение 480 дней. Оккупанты сосредотачивают свои усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях где продолжаются тяжелые бои. Также россияне не прекращают обстреливать из артиллерии и бомбить авиацией украинские населенные пункты.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 18 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Итоги 12-го дня ликвидации последствий взрыва россиянами Каховской ГЭС: подтопленными остаются 1300 домов.

00:00 Россияне продолжают незаконно вывозить украинских детей на территорию рф. Оккупанты планируют депортировать 300 детей из Запорожской области в Чувашскую Республику, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

О том, что происходило 15 июня, читайте в материале: Война — день 477: ВСУ атакуют по нескольким направлениям, а оккупанты перебрасывают войска к фронту

Как обстояли дела 16 июня, можно прочитать в публикации: Война — день 478: ВСУ успешно атакуют, а россияне паникуют из-за дефицита воды в Крыму

С данными за 17 июня можно ознакомиться в трансляции: Война — день 479: россияне сохраняют преимущество в артиллерии и авиации, но ВСУ продолжают наступление