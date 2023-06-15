Война — день 477: ВСУ атакуют по нескольким направлениям, а оккупанты перебрасывают войска к фронту
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Оперативно о главном 15 июня
Украина находится в состоянии полномасштабной войны против россии уже 477 дней. ВСУ перешли в наступление сразу на нескольких направлениях из-за чего оккупанты начали передислокацию войск и пытаются нанести ответные удары, применяя все доступные им средства. Украинские защитники несмотря на сопротивление россиян демонстрируют продвижение, хотя это и дается с очень большим трудом.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 15 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 НАТО не планирует вводить войска на территорию Украины, поскольку это будет означать вступление Альянса в войну против россии.
Подробно узнать о главных событиях 12 июня можно в публикации: Война — день 474: ВСУ наступают на Донетчине, юг Украины "разгребает" последствия затопления
С данными за 13 июня можно ознакомиться в трансляции: Война — день 475: ВСУ продвигаются несмотря на попытки оккупантов сдержать наступление
О том, что происходило 14 июня, читайте в материале: Война — день 476: ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении и на Юге