Оккупанты теряют все больше вертолетов: эксперт объяснил, в чем причина

Оккупанты вынуждены применять вертолеты из-за огромных потерь артиллерии

В последнее время у россиян увеличились потери в ударных вертолетах и на то есть простая причина.

Как объяснил военно-политический обозреватель Александр Коваленко ("Злой одессит"), в мае россияне потеряли рекордное количество артиллерии — 533 единицы. А за первую половину июня уже было уничтожено 383 единицы.

"Россияне за полтора месяца потеряли, как никогда ранее, огромное количество стволов, без которых они не то, что наступать, даже оборонятся не могут", — отметил он.

По его словам, из-за этого оккупантам срочно необходимо искать им замену, однако из-за проблем с логистикой и недостаточными темпами расконсервации, приходится пускать в ход вертолеты, которые используются для обстрелов позиций ВСУ.

Коваленко напомнил, что такая же схема работала и перед освобождением правого берега Херсонской области, когда ВСУ начали активно бить по артиллерии оккупантов.

"Возникает критический дефицит артиллерии, в ход вступают ударные вертолёты, которым всё чаще и чаще приходится сближаться с линией фронта, где не только местами присутствует охват ПВО Украины, но и мобильные группы с ПЗРК", — отметил он.

Подтверждением данных утверждений можно считать последнее сообщение Генштаба ВСУ, согласно которым сегодня оккупационная армия потеряла еще один дорогостоящий вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Как сообщалось ранее, глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил, что Украина непременно добьется нужного ей результата на фронте, однако всё будет не так просто.