Окупанти втрачають все більше гелікоптерів: експерт пояснив, у чому причина

Окупанти змушені застосовувати гелікоптери через величезні втрати артилерії

Останнім часом у росіян збільшилися втрати в ударних гелікоптерах і на те є проста причина.

Як пояснив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко ("Злий одесит"), у травні росіяни втратили рекордну кількість артилерії — 533 одиниці. А за першу половину червня вже було знищено 383 одиниці.

"Росіяни за півтора місяця втратили, як ніколи раніше, величезну кількість стволів, без яких вони не те, що наступати, навіть обороняться не можуть", — зазначив він.

За його словами, через це окупантам терміново необхідно шукати їм заміну, проте через проблеми з логістикою та недостатніми темпами розконсервації доводиться пускати в хід гелікоптери, які використовуються для обстрілів позицій ЗСУ.

Коваленко нагадав, що така сама схема працювала і перед звільненням правого берега Херсонської області, коли ЗСУ почали активно бити по артилерії окупантів.

"Виникає критичний дефіцит артилерії, в хід вступають ударні вертольоти, яким все частіше і частіше доводиться зближуватися з лінією фронту, де не тільки місцями є охоплення ППО України, а й мобільні групи з ПЗРК", — зазначив він.

Підтвердженням цих тверджень можна вважати останнє повідомлення Генштабу ЗСУ, згідно з якими сьогодні окупаційна армія втратила ще один дорогий гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

Як повідомлялося раніше, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що Україна неодмінно досягне потрібного їй результату на фронті, проте все буде не так просто.