"Головного удару ще не було": що думають американські генерали про контрнаступ ЗСУ

Україна розпочала свою атаку і досягає сталого прогресу

Американські генерали прогнозують, що контрнаступ Збройних ЗСУ займе значний час, а головного удару українські військові поки що не завдавали.

Так, на думку голови Об’єднаного комітету начальників штабів, генерала Марка Міллі, Україна неодмінно досягне потрібного їй результату, проте все буде не так просто. Контрнаступ може тривати тривалий час, а заплатити за нього доведеться високу ціну. Про це повідомляє Sky News.

Наразі, як зазначає генерал, наступальні дії ЗСУ мають стабільний результат на своїй початковій стадії.

"Україна розпочала свою атаку і досягає сталого прогресу. Це дуже складна та інтенсивна битва і, ймовірно, займе значний час і доведеться заплатити високу ціну", — вважає Марк Міллі.

Водночас колишній командувач силами США в Європі генерал Бен Ходжес заявляє, що Україна ще не завдавала головного удару. Про це йдеться на сайті Washington Post.

"Ми зрозуміємо, що головний удар почався, коли побачимо великі угруповання бронетанкових військ — дві-три бронетанкові бригади, які атакують в одному напрямку", — заявив він.

Ходжес наголосив, що українські танкові батальйони зазвичай складаються з 31 танка і така сама кількість техніки мають мотопіхотні батальйони.

"Бронетанкова бригада складатиметься з чотирьох або п’яти танкових та бронепіхотних батальйонів. Таким чином, типова українська бригада, ймовірно, матиме не менше 250 одиниць бронетехніки різних типів", — вважає генерал.

На сьогодні ще не було помічено таких великих бронетанкових сполук, які б виходили на поле бою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський розповів, що від контрнаступу ЗСУ безпосередньо залежатиме результат цієї війни.